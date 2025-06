OL ‍: Romain Molina évoque le complot anti Textor

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Fidèle à ses habitudes, Romain Molina n'a pas tardé à réagir à l'annonce de la rétrogradation de l'Olympique Lyonnais. Pour le journaliste, John Textor doit assumer seul la responsabilité de cette lourde sanction.

Tandis qu'une large majorité des supporters lyonnais était remontée contre John Textor, certains, sur les réseaux sociaux, dédouanaient le propriétaire américain de l'OL après l'annonce de la relégation en Ligue 2 par la DNCG. Pour cela, la théorie du complot contre l'Olympique Lyonnais était ressorti avec, dans les principaux rôles, le président de Reims, proche de Vincent Labrune et de Nasser Al-Khelaifi, le patron de la DNCG, qui serait lui de mèche avec le PSG. Tout cela donc aurait pour but de faire tomber John Textor. Mais, pour Romain Molina, qui n'est pourtant pas du genre à ménager Nasser Al-Khelaifi et les instances du football français, cette théorie du complot ne résiste pas à la réalité des faits. Pour le journaliste, John Textor est l'unique responsable de la grave crise que traverse l'Olympique Lyonnais et il a dit pourquoi finalement les autorités pourraient aider l'OL à s'en sortir.

Molina démonte Textor

L’OL en L2 (mais fera appel de la décision de la DNCG)



Quelle théorie du complot va sortir Textor vu qu’il a fait ami-ami avec des gens à la LFP et au PSG désormais? — Romain Molina (@Romain_Molina) June 24, 2025

Romain Molina estime que la LFP ne veut surtout pas que l'Olympique Lyonnais joue en Ligue 2, compte tenu de la situation actuelle. « En fait, il y a des millions d’euros de l'Olympique Lyonnais qui ont été sortis pour notamment le club de Botafogo. Donc pour les supporters de l'OL aujourd'hui, avant d'avancer une énième théorie du complot, c'est que votre propriétaire, il a pris l'argent de l'OL pour l'intérêt de ses autres clubs. C'est-à-dire que c'est l'OL qui a servi de vache à lait, notamment pour Botafogo (...) Je tiens encore à dire que dans les instances, on ne veut surtout pas que l'OL tombe. Les gros clubs, on veut qu'ils restent tout en haut. John Textor, il a fait allégeance vis-à-vis de Nasser Al-Khelaifi. Et depuis qu'il a fait allégeance, à Lyon, ils en rigolent même en disant que maintenant les gens de la Ligue, non mais t'inquiètent, tu es maintenant avec les nôtres, l'UEFA pareil.

Donc maintenant, il ne peut plus accuser le PSG, il ne peut plus accuser la Ligue. En interne, Mickeler, donc président de la DNCG, a déjà dit, dans une réunion, sur un besoin de Lyon en Ligue 1, quand même. Comme Vincent Labrune l'avait dit. Donc il ne peut pas avoir la théorie du complot à ce niveau-là. À un moment donné, tu as mis l'argent sur le compte de l'OL ou pas ? », constate le journaliste.