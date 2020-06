OL : Rien ne va plus à Lyon, la déclaration choc

Dans : OL.

L'OL doit encore joueur la finale de la Coupe de la Ligue et son 8e de finale retour de C1 contre la Juventus. Mais cela ne cache pas les soucis actuels à Lyon.

Jean-Michel Aulas a beau se battre comme un beau diable pour faire reprendre la saison de Ligue 1, le président de l’Olympique Lyonnais est bien conscient que le classement de son équipe en Championnat au moment de l’interruption n’était pas réellement usurpé. Mais plus que la situation sportive de l’OL, c’est la manière dont fonctionne désormais le club rhodanien qui inquiète terriblement Sidney Govou. Dans sa chronique pour Le Progrès, l’ancien attaquant de Lyon estime qu’actuellement l’Olympique Lyonnais n’est plus en mesure d’attirer des joueurs du top niveau tant son fonctionnement n’est plus celui du Lyon des grandes années.

Pour Sidney Govou, c’est à Juninho et Brune Cheyrou de se mettre au boulot pour remettre de l’ordre. « L’OL doit reprendre sa place dans les trois premiers, redevenir attractif. Car il ne l’est plus au niveau des joueurs. Il doit prendre conscience que les joueurs majeurs le ressentent comme un club déstructuré. Ça reste un grand club, mais si on y va, on a l’impression qu’il y aura plus de problèmes qu’autre chose. Pour moi, le vrai chantier est là : redevenir un club attractif (…) Ce chantier, redorer le blason, appartient à Juninho et Bruno Cheyrou. C’est le bon moment pour faire un vrai audit du club, en pro comme en jeunes (...) Le club doit être plus respecté aujourd’hui qu’il ne l’est. Et je ne parle que de foot, pas d’économie », prévient, dans le quotidien régional, l’ancien buteur de l’Olympique Lyonnais, un peu inquiet de ce qu’il voit autour de l’OL.