OL : Rien n’a changé, Garcia prend soin d’entretenir la médiocrité

Dans : OL.

Malgré la nouvelle victoire en amical contre Antwerp (3-2) vendredi, l’Olympique Lyonnais n’a pas rassuré. Principalement dans le secteur défensif.

A écouter Rudi Garcia et ses hommes après la rencontre, l’Olympique Lyonnais n’a pas vraiment de quoi se réjouir après son succès en Belgique vendredi. La rencontre avait pourtant bien commencé pour les Gones, supérieurs à leur adversaire et qui ont mené jusqu’à 3-0. Avant de se faire une belle frayeur en fin de rencontre en laissant les Belges revenir à une longueur. Une prestation inquiétante selon le futur journaliste de la chaîne Téléfoot @Yannis_LB, qui croit revoir l’OL des dernières saisons.

« Toujours aussi nul l’OL, a lâché notre confrère dans des propos relayés par Foot Radio. L’atterrissage sera le plus dur pour ceux qui croient en ce staff et cette équipe. La médiocrité ne paye pas. Chaque saison, l’OL garde la même recette et dès la préparation, on ne voit absolument rien de qualitatif et travaillé sur le terrain, avec les mêmes joueurs médiocres toujours au club encadré par le même staff mièvre. Tous les indices sont là, mais rien n’est fait. »

Le choix Garcia encore critiqué

« Fallait quand même être bien incompétent pour vouloir réparer un club qui travaille mal coté terrain en prenant le coach d’une des pires équipes de L1 dans le jeu la saison précédente, s’est-il moqué. Lopes parle "de détails". Ça montre toute la médiocrité foot et l’ambition de cette équipe. Par contre, pour faire des sales coups dans le dos, être égoïste et vénale en sous-marin, il est fort le syndicaliste. » Face au Paris Saint-Germain vendredi, en finale de la Coupe de la Ligue, les Lyonnais seront déjà très attendus.