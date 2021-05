OL : Revenir à Lyon, le cauchemar d’Andersen

Dans : OL.

En juillet 2019, Lyon faisait sauter la banque en dépensant 24 ME pour déloger Joachim Andersen de la Sampdoria de Gênes.

Après une première saison délicate, Joachim Andersen a fait le choix de partir à Fulham en octobre dernier. Pas vraiment dans les petits papiers de Rudi Garcia, l’international danois a fait le bon choix puisque son prêt en Premier League s’est avéré très fructueux. Titulaire indiscutable à Fulham, il a disputé 31 matchs de championnat dont une bonne partie avec le brassard de capitaine. Comme un poisson dans l’eau en Angleterre, Joachim Andersen ne souhaite plus entendre parler d’un éventuel retour à l’OL, selon les informations de Fabrizio Romano. Via son compte Twitter, le spécialiste du mercato a dévoilé que Joachim Andersen voulait impérativement rester en Premier League la saison prochaine.

Tottenham intéressé... mais pas seulement

« La priorité de Joachim Andersen est de rester en Premier League, après avoir passé la saison en prêt à Fulham. Tottenham est intéressé par le joueur, Andersen est dans la pré-list des Spurs » dévoile le journaliste avant de confirmer l’intérêt de plusieurs autres clubs européens, lesquels ont déjà contacté Jean-Michel Aulas et Juninho. « L’OL a été approché par plusieurs clubs européens qui souhaitent transférer définitivement Andersen ». Il sera désormais intéressant de connaître les exigences financières de l’Olympique Lyonnais dans ce dossier. Les Gones pourraient tenter un joli coup de poker en réclamant au minimum la somme investie il y a deux ans, à savoir 25 ME. Cela n’aurait rien de délirant dans la mesure où c’est précisément en Angleterre que Joachim Andersen est courtisé, et qu’il s’agit par bonheur pour l’OL du championnat le plus riche d’Europe. Notons par ailleurs qu’à ce poste de défenseur central, Lyon a déjà bouclé un renfort avec la venue de Damien Da Silva, en fin de contrat le 30 juin avec le Stade Rennais.