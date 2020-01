OL : Réunion d'urgence entre Lyon et Berlin pour Tousart

Dans : OL.

Toujours déterminés à recruter Lucas Tousart lors de ce mercato d'hiver, les dirigeants du Herta Berlin ont un rendez-vous ce lundi avec l'Olympique Lyonnais.

Lucas Tousart sera-t-il toujours un joueur de l’Olympique Lyonnais le 1er février prochain ? A cette question il est de plus en plus difficile de répondre positivement avec certitude tant le Herta Berlin augmente sa pression. Et à priori le club allemand n’augmente pas que sa pression, puisqu’il est désormais disposé à offrir plus que la proposition précédente, à savoir 18ME plus des bonus pour le milieu de terrain français de l’OL. Et même beaucoup plus, le club de Jean-Michel Aulas souhaitant au moins 30ME pour se séparer de son joueur.

Vendre vite Tousart pour renforcer Lyon ?

Et si l’on en croit FootMercato, les choses pourraient bouger ce lundi puisqu’une réunion serait au menu du Herta Berlin et de l’Olympique Lyonnais concernant Lucas Tousart. L’OL veut rapidement savoir à quoi s’en tenir puisque si ce dernier devait quitter le club de la capitale des Gaules, alors Florian Maurice et Juninho devront lui trouver un remplaçant d’ici la fin du mercato d’hiver. Autrement dit, Berlin a tout intérêt à vite mettre le paquet sur le milieu défensif de 22 ans, sous peine de voir Jean-Michel Aulas stopper les négociations afin de ne pas prendre le risque de ne pas avoir de remplaçant pour Lucas Tousart. Cela risque de sérieusement bouger du côté de Lyon durant cette semaine.