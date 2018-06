OL : Remplaçant à Lyon, Diakhaby donne sa version à Valence

Dans : OL, Liga, Mercato.

Transféré pour 15 millions d’euros au FC Valence, Mouctar Diakhaby (21 ans) n’a pas été retenu par l’Olympique Lyonnais.

Rien de surprenant compte tenu de sa dernière saison. Le défenseur central vient de boucler un exercice avec seulement 21 matchs toutes compétitions confondues. En cause, le jeu de la concurrence dominé par Marcelo et Jérémy Morel. Ainsi que certaines contre-performances de l’international Espoirs français. Lucide, Diakhaby n’a donc pas critiqué les choix de l’entraîneur Bruno Genesio lors de sa présentation en Espagne.

« J’ai beaucoup plus joué il y a deux ans. L’année dernière j’ai moins joué mais j’ai quand même effectué 20 matchs en pro, toutes compétitions confondues. Ce sont des choix du coach, comme partout. Il a préféré mettre d’autres joueurs et on se doit de respecter tout ça, a commenté le défenseur formé à l’OL. Avec Valence, les négociations ont commencé depuis un certain moment. Depuis la saison dernière, pendant la saison. A partir du moment où j’ai rencontré les dirigeants, le projet m’a immédiatement intéressé. » Même s’il aura besoin d’un temps d’adaptation, Diakhaby a le potentiel pour s’imposer au sein de sa nouvelle équipe.