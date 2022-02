L1 : Remontada sur le podium, Lyon peut y croire !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Septième de Ligue 1 après son succès contre Nice samedi, l’OL ne compte plus que cinq points de retard sur les Aiglons, actuels 3es du championnat.

Marseille a pris le large après ses victoires contre Angers et Metz mais Nice reste à portée de main pour l’Olympique Lyonnais. Fort de sa victoire contre les Aiglons samedi au Groupama Stadium, les joueurs de Peter Bosz sont revenus à seulement cinq points du podium. L’espoir d’une remontada jusqu’au trio de tête de la Ligue 1 n’est plus un rêve impossible pour l’OL, qui doit croire en ses chances d’accrocher une place qualificative pour la Ligue des Champion selon Denis Balbir. Sur son blog publié sur But, le journaliste a estimé que les Gones, renforcés par les recrutements de Tanguy Ndombele ainsi que de Romain Faivre pouvait légitimement croire en ses chances de doubler Monaco, Rennes, Strasbourg et Nice.

Denis Balbir mise sur l'OL

J-4 avant le déplacement sur la pelouse de Lens ! 👊🔴🔵



Une séance essentiellement basée sur du jeu ce mardi, avec de l'intensité et quelques beaux buts inscrits lors des 4 VS 4 ! ⚡🔥#RCLOL pic.twitter.com/Ub5kLPDZXN — Olympique Lyonnais (@OL) February 15, 2022

« On a beaucoup insisté sur la rudesse du calendrier de l’OL sur ce début d’année 2022 avec les chocs contre Paris, Saint-Étienne, Marseille, Monaco, Nice, Lens et Lille qui s’enchaînaient. On en est à 13 points sur 18 avant les deux rencontres face aux Nordistes. Prochaine étape : le RC Lens. Ce ne sera pas simple, mais les Sang et Or ne brillent pas non plus par leur régularité ces derniers temps. Lyon peut ramener des points de Bollaert. Si l’OL prend quatre ou six points sur ces deux matchs en incluant la réception de Lille, tout redeviendra jouable. Il y a quelques semaines, l’Europe paraissait encore un doux rêve. Non seulement on se dit aujourd’hui que c’est tout à fait possible, mais je pense aussi que les joueurs ont cette envie en eux. L’OL est l’équipe la plus régulièrement présente sur la scène européenne depuis plus de deux décennies. Ce n’est peut-être pas cette année que ça prendra fin » a estimé Denis Balbir, convaincu que l’Olympique Lyonnais n’est pas mort et peut rêver d’une place sur le podium à la fin de la saison. A condition toutefois de trouver une régularité qui manque aux coéquipiers de Lucas Paqueta depuis le début de la saison…