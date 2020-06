OL : Reine-Adélaïde envoie un message cash à Rudi Garcia

Dans : OL.

Renfort de l'OL au mercato 2019, Jeff Reine-Adélaïde veut s'imposer à Lyon mais dans un poste qui lui tient à coeur.

Depuis qu’il a signé à l’Olympique Lyonnais, c’était après deux matchs de Ligue 1 l’été dernier, et avant sa grave blessure, Jeff Reine-Adélaïde a connu Sylvinho, puis Rudi Garcia. Mais à chaque fois l’ancien angevin a semblé poser des soucis à ses entraîneurs. La preuve, JRA a souvent cédé sa place en cours de match, ce qui avait même fini par agacer le Groupama Stadium, les choix des deux entraîneurs successifs de l’OL étant contestés par les supporters lyonnais. Longtemps éloigné des terrains après son problème au genou, le milieu de terrain a repris l’entraînement cette semaine avec ses coéquipiers et il pourra jouer en Ligue des champions contre la Juventus et contre le PSG en finale de la Coupe de la Ligue.

Mais, invité d’OL-TV, Jeff Reine-Adélaïde a fait passer un message très clair à Rudi Garcia. C’est bien au milieu de terrain qu’il veut s’installer au sein de l’équipe, et pas dans un autre rôle. « Mon poste de prédilection est au milieu de terrain, c’est là que je peux apporter le plus à l’équipe en brisant des lignes. Après, il faut composer avec les caractéristiques des joueurs et le coach fera ses choix, mais l’année prochaine, mon objectif est de m’imposer au milieu de terrain », a confié l’ancien joueur du SCO Angers, histoire de mettre son entraîneur devant ses responsabilités. Rudi Garcia sait à quoi s'en tenir sur ce sujet, Jeff Reine-Adélaïde veut juste avoir sa chance dans le rôle qui est le sien.