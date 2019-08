OL : Reine-Adelaïde craque pour Lyon, il en a gros sur la patate

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, SCO.

A moins d’un retournement de situation hautement improbable, Jeff Reine-Adelaïde va devenir dans les prochaines heures un joueur de l’Olympique Lyonnais. Et pour cause, le SCO d’Angers et le club rhodanien ont trouvé un accord à hauteur de 25 ME + 5 ME de bonus pour le transfert de l’international espoirs français, lequel était également courtisé par Monaco, Porto ou encore Lille et le Bayern Munich. Assurément, cette offre est irrefusable pour Angers mais via son directeur sportif Olivier Pickeu, le club angevin a confié qu’il ne souhaitait initialement pas perdre son prodige dès cet été.

« Le projet de l'OL plaît à notre joueur. Les choses sont avancées, on entretient d'excellentes relations avec l'OL. Mon travail est de trouver une possibilité pour garder un équilibre dans notre projet. Je suis désolé de ne pas être heureux de voir partir un de mes joueurs, même si c'est top pour lui. Il n'avait pas de bon de sortie. Mais on va annoncer un budget de 31 ou 32 millions d'euros... vous imaginez qu'avec ce montant, c'est une manne financière importante. C'est compliqué d'empêcher un joueur de partir même si notre volonté était de le conserver » a commenté sur l'antenne de RMC le dirigeant du SCO, qui ne se remettra pas si facilement du départ d’un joueur du calibre de Jeff Reine-Adelaïde.