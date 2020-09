OL : Reine-Adélaïde blessé au mollet, mauvais karma

Dans : OL.

Titulaire vendredi soir avec les Espoirs tricolores, Jeff Reine-Adélaïde s'est blessé en première période.

Trois jours après une sortie médiatique fracassante dans laquelle il demandait à pouvoir quitter l’Olympique Lyonnais, ne sentant pas la confiance des dirigeants de l'OL, club qu’il a rejoint il y a un an, Jeff Reine-Adélaïde a connu un coup dur. En effet, le joueur lyonnais, capitaine de l’équipe de France Espoirs, s’est blessé au mollet droit vendredi soir après seulement 27 minutes de jeu contre la Géorgie et il n’a pas été en mesure de continuer la rencontre qualificative pour l'Euro 2021. Pour l’instant, le staff des Espoirs n’a pas communiqué sur la gravité de cette blessure, mais forcément elle intervient au mauvais moment pour Jeff Reine-Adélaïde qui va devoir rentrer à Lyon blessé et se sait très attendu par Juninho, Jean-Michel Aulas et Rudi Garcia afin de s'expliquer sur ses récentes déclarations.