OL-Reims : Le CNOSF confirme le huis clos !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Jean-Michel Aulas va devoir l'accepter, le match de ce mercredi entre l'Olympique Lyonnais et le Stade de Reims se jouera à huis clos.

Malgré de très longs arguments développés dans une interview accordée au quotidien sportif, puis répété dans un communiqué, Jean-Michel Aulas et l’Olympique Lyonnais n’ont pas vraiment convaincu le Comité National Olympique et Sportif Français. A la veille de la réception de Reims, ce mercredi soir au Groupama Stadium, le club rhodanien avait déposé un référé afin de demander au CNSOF de préconiser un changement de la sanction décidée par la commission de discipline de la LFP, à savoir que la rencontre de L1 face au club champenois se joue à huis clos.

L'OL n'a pas eu gain de cause devant le CNOSF

Cette décision avait été prise à titre conservatoire en attendant le 8 décembre prochain que les gendarmes du football se penchent sur le dossier du match OL-OM, marqué par l’agression de Dimitri Payet. Cependant, tandis qu’il semblait de plus en plus évident que la rencontre Lyon-Reims se jouerait sans public, puisque le temps ne jouait pas en faveur de l’Olympique Lyonnais, le CNSOF a mis un terme au maigre suspense en rejetant le référé déposé par l’OL. La décision est donc définitive, et la formation de Peter Bosz ne pourra donc pas compter sur ses supporters face à Reims.