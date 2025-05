OL ‍: Rayan Cherki a choisi son prochain club

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Rayan Cherki va quitter l'OL dans les prochains jours. L'international français ne manquera pas d'options pour continuer sa carrière au plus haut niveau.

L'OL va perdre Rayan Cherki dans les prochains jours et serait bien inspiré de lui trouver un remplaçant à sa hauteur. Le prodige lyonnais veut relever un nouveau challenge et se donner une chance de remporter les titres les plus prestigieux. L'international Espoirs français ne manquera pas de propositions cet été mais devra être habile au moment de faire son choix. Son nom revient notamment en Premier League, en Bundesliga ou encore en Serie A. L'AC Milan veut tenter sa chance et sait désormais ce qu'il devra payer pour convaincre l'Olympique Lyonnais de lâcher sa pépite.

Rayan Cherki, l'AC Milan sait à quoi s'en tenir

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rayan Cherki (@rayan_cherki)

Selon les informations de Calcio Mercato, l'OL a en effet fixé le prix de Rayan Cherki à 40 millions d'euros. Sa précédente clause libératoire, estimée à 22 millions d'euros, n'était effective que lors du dernier marché des transferts hivernal. A noter que le média rajoute que la préférence de Rayan Cherki irait pour le moment à une signature du côté du Borussia Dortmund. Le club allemand suit le Lyonnais depuis pas mal de temps maintenant et a eu le temps de prendre de l'avance dans le dossier. Cette saison avec l'OL, Rayan Cherki a fait le show en terminant notamment meilleur passeur de Ligue 1 avec 11 offrandes délivrées. Ses bonnes prestations viennent d'ailleurs de lui ouvrir les portes de l'équipe de France de Didier Deschamps. De quoi lui donner la confiance nécessaire pour assumer un futur transfert. Mais pour continuer à être sélectionné avec les Bleus, il devra trouver le bon club pour enchainer les minutes et continuer sa progression. Pas toujours une mince affaire pour un jeune joueur.