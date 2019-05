OL : Ras le bol des magouilles, Lyon se fâche

Dans : OL, Ligue 1.

Alors que l'Olympique Lyonnais va jouer ses deux derniers matches au Groupama Stadium contre Lille, ce dimanche, et Caen, dans deux semaines, certains petits malins estiment qu'il y a de quoi gratter des euros à des candidats spectateurs en revendant des tickets avec un bénéfice au passage. Alors, ce samedi, le club de Jean-Michel Aulas a tenu à prévenir ceux qui seraient tentés de gagner de l'argent sur le dos de l'OL qu'ils pourraient être amenés à le regretter. La chasse aux revendeurs est lancée et Lyon se donne les moyens de faire mal, y compris en annulant des abonnements et en poursuivant ceux qui jouent à ce petit jeu illégal.

« Le club déplore qu’un certain nombre de sites illégaux revendent des billets pour différents matchs de l’OL (OL-LILLE et OL-CAEN) à des prix souvent bien supérieurs à leur valeur faciale. Nous avertissons tous les supporters que toute revente de billets, quel que soit le moyen utilisé, est formellement interdite et punie pénalement par la loi. Si les billets revendus sont identifiés, le club se réserve notamment la possibilité de les supprimer sans aucun remboursement possible, et d’annuler l’abonnement du supporter (...) Le Club se réserve aussi la possibilité d’engager des poursuites judiciaires à l’encontre des personnes qui revendraient des titres donnant accès aux événements organisés au Groupama Stadium. Par ailleurs, l’OL ne pourra être tenu responsable de la validité des billets achetés sur un site non-agréé et le supporter pourra se voir refuser l’accès au Groupama Stadium. L’Olympique Lyonnais a d’ores et déjà identifié et annulé plusieurs billets revendus sur des plateformes non-autorisées pour les matchs OL-LILLE et OL-CAEN. Le Club a également déjà engagé plusieurs procédures visant à obtenir la communication des données personnelles des personnes ayant vendu, proposé à la vente ou acheté sur des plateformes non autorisées des titres donnant accès à des événements organisés au Groupama Stadium », indique, dans un communiqué, l'Olympique Lyonnais. Visiblement, cela a déjà eu un premier effet, puisque l'un des plus gros sites de revente (avec un gros bénéfice) de tickets a supprimé les tickets en vente pour les matches de l'OL.