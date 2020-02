OL : Rami et Vida, les défenseurs abandonnés par Lyon ?

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais a tout tenté pour s'offrir un défenseur supplémentaire en toute fin de mercato, mais en vain. En interne, les noms d'Adil Rami et Domagoj Vida ont circulé.

Présent ce samedi en conférence de presse, Rudi Garcia aura l’occasion de revenir sur ses propos récents, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais ayant réclamé en vain un défenseur central. Même si le communiqué de l’OL, vendredi soir, a calmé les choses en expliquant que l’entraîneur lyonnais avait fait le même constat que ses dirigeants sur l’impossibilité de recruter un défenseur de plus, les faits sont là. L’Olympique Lyonnais va devoir finir sa saison sans renfort défensif, et donc miser sur l’apport de deux joueurs du centre de formation, Sinaly Diomandé et Pierre Kalulu. Un pari osé alors que cette année le club de Jean-Michel Aulas a l’occasion de jouer sur la totalité des tableaux ce qui n’était plus arrivé depuis longtemps à ce stade de la saison.

Mais selon Le Progrès, ce dossier du défenseur supplémentaire a réellement donné des migraines ces derniers jours à Juninho et Florian Maurice. Et deux joueurs notamment ont fait l’objet d’une étude approfondie, sans que cela ne se concrétise par une offre. Les deux joueurs qui ont suscité de nombreux débats à l'OL seraient Adil Rami, l’ancien défenseur de l’OM, régulièrement cité du côté de Lyon et désormais en Turquie où cela ne se passe pas idéalement pour lui, et Domagoj Vida, le défenseur central de 30 ans qui évolue actuellement au Besiktas. Dans les deux cas, malgré le désir de l'Olympique Lyonnais de se renforcer, il n'y aurait pas eu l'unanimité et donc les pistes en seraient restées là.