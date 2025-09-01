OL ‍: Rak-Sakyi, l'ailier anglais tant attendu par Lyon ‍?

Dans : OL.

Les dirigeants lyonnais ont annoncé qu'ils voulaient recruter encore quelques attaquants, et parmi les profils étudiés par l'OL, il y aurait Jesurun Rak-Sakyi, le jeune ailier droit de Crystal Palace.

On ne peut pas dire que les supporters des Eagles apprécient l'Olympique Lyonnais, puisque John Textor a privé le club londonien d'Europa League en étant actionnaire des deux clubs. Cependant, cela n'empêchera pas les deux équipes de faire des affaires, et c'est ce qu'annonce ce lundi matin Anthony Joseph, journaliste de Sky Sports. Le média anglais révèle l'intérêt de l'OL pour Jesurun Rak-Sakyi, ailier droit de 22 ans prêté la saison passée à Sheffield United. Le natif de Londres, qui a été international U21 avec l'Angleterre, est donc sur les tablettes de l'Olympique Lyonnais, mais pas uniquement.

L'OL a un oeil sur une pépite de Crystal Palace

Celtic and Rangers have made loan offers today for Crystal Palace winger Jesurun Rak-Sakyi.



Earlier today Leicester City had made a loan bid for the 22-year-old, but both Glasgow clubs and Lyon entered the race this afternoon.



En effet, les deux clubs de Glasgow (Rangers et Celtic), mais également Leicester, seraient également sur le dossier Jesurun Rak-Saky, qui a encore deux ans de contrat avec Crystal Palace et qui est valorisé à 6 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt. L'OL serait entré dans la danse dimanche après-midi précise le journaliste anglais.