OL : Rafael prolongé à Lyon ? Un premier indice tombe

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

En concurrence avec Kenny Tete et Léo Dubois au poste de latéral droit, Rafael arrive en fin de contrat à l’Olympique Lyonnais.

Cadre du club rhodanien depuis 2015 et son arrivée en provenance de Manchester United, le Brésilien rêve de poursuivre son aventure chez les Gones. Mais à 28 ans, et alors que ses deux concurrents représentent l’avenir, Rafael semblait se diriger vers la sortie à Lyon, surtout qu’il a vécu une saison difficile, entre les blessures et un rôle de remplaçant.

Sauf que le défenseur pourrait finalement avoir gain de cause auprès de Jean-Michel Aulas. Selon le site Made in Gones, « les discussions ont débuté depuis peu entre l'entourage du joueur et le club rhodanien, autour d'une prolongation de deux ou trois ans ». Une bonne nouvelle pour l’ancien Red Devil, même s’il devra probablement attendre la validation du futur entraîneur de l’OL avant d’assurer définitivement son futur du côté de Lyon.