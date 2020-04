OL : Qui est la taupe à Lyon ? Rafael écoeuré par le traitre !

Dans : OL.

Les révélations sur la réunion des joueurs vendredi à l'Olympique Lyonnais scandalisent Rafael. Et le défenseur brésilien frappe fort contre la taupe.

Ce samedi, L’Equipe a dévoilé le contenu d’une visioconférence qui s’est déroulée vendredi entre les footballeurs lyonnais sur le thème des salaires. Ce rendez-vous faisait suite à un premier échange avec Jean-Michel Aulas sur ce même sujet. Mais visiblement du côté de Rafael, on n’a pas apprécié du tout que cet entretien entre joueurs de l’Olympique Lyonnais soit revenu aux oreilles des journalistes. Via son compte Twitter, le défenseur brésilien, qui a pourtant une longue carrière, a fait part de son indignation et même de son écoeurement face à cette fuite médiatique réalisée par un de ses coéquipiers de l’OL.

Rafael ne sait pas qui a fait cela, mais il tape dur sur cette taupe dans le vestiaire lyonnais. « J’ai vu qu’il a sorti des choses qu’on a parlé hier dans une réunion où il y avait que des joueurs. Je voudrais savoir si ça choque personne, car ça me choque beaucoup. Je sais que le mec qui a fait ça ne va pas venir ici pour dire car il n y a pas de couilles pour faire ça et ni pour respecter un réunion privée », a lancé le défenseur de l’Olympique Lyonnais, clairement ulcéré que le « ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire » ne soit pas respecté à l’OL. Le prochaine rendez-vous virtuel entre footballeurs lyonnais, prévu la semaine prochaine, risque d'être assez agité, et pas seulement à cause de la baisse des salaires.