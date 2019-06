OL : Quelle surprise ! Le pire joueur de Lyon désigné par les supporters

Dans : OL, Ligue 1.

La saison 2018-2019 de Ligue 1 est terminée depuis une semaine, et l'heure est encore au bilan. Du côté de l'Olympique Lyonnais, même si la venue du duo Juninho-Sylvinho a tout balayé du précédent exercice, les supporters ont fait savoir ce qu'ils pensaient. Dans un sondage réalisé par Le Progrès, l'avis des fans lyonnais est recensé et certaines opinions ne sont pas tendres avec les joueurs. Seul champion du monde de l'effectif de Bruno Genesio, Nabil Fekir est ainsi considéré comme le joueur le plus décevant de la saison passée, le capitaine recueillant près de 42% des voix, devançant très nettement Marcelo (24,2%) et Memphis Depay (12,7%). Un résultat forcément très dur à encaisser pour le capitaine de l'Olympique Lyonnais.

Dans le sens inverse, Anthony Lopes est considéré par 79,9% des suffrages exprimés comme le meilleur joueur de la saison, tandis que Jason Denayer est lui élu comme le meilleur renfort du mercato 2018, devant Moussa Dembele et Léo Dubois.

A noter par ailleurs que la saison de l'OL est considérée comme raté par 62% des supporters de Lyon, lesquels considèrent à 52% que Bruno Genesio a fait du bon boulot, mais que 91,9% des fans du club de Jean-Michel Aulas considèrent que la venue du duo Juninho-Sylvinho est une bonne chose.