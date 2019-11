OL : Que Garcia arrête son cinéma, Karim Nedjari accuse

Dans : OL.

Ancien entraineur de l’OM, Rudi Garcia n’a eu aucun scrupule à rejoindre l’OL quelques mois après la fin de son aventure à Marseille.

Pour se faire adopter, l’entraineur rhodanien n’a pas hésité à lancer quelques petites piques à l’encontre de son ancien club, notamment sur la gestion de la communication par le président, ou bien sur l’absence de discussions intéressantes avec son ancien directeur sportif. En revanche, le coach passé par la Roma et le Lille notamment, adore voir Jean-Michel Aulas se lever pour défendre son club, et pouvoir compter sur le soutien d'un ancien grand joueur aussi impliqué que Juninho. Des arguments qui peuvent s'entendre, mais pour certains, Rudi Garcia en fait clairement de trop pour se faire adopter. C’est le sentiment de Karim Nedjari, le consultant de La Chaine L’Equipe.

« Je trouve que depuis un mois, Rudi Garcia en fait trop. Il parle de Juni comme s'ils avaient fait l'école ensemble. Il appelle Lopes, "Antho", comme si c'était son meilleur ami. Enfin il a des vraies discussions de football parce que ce n'était pas avec "Zubi". On a l'impression qu'il est Lyonnais depuis très longtemps. Cela nous fait sourire. Il est authentique à sujet variable et selon l’époque », a livré l’ancien journaliste du Parisien et de Canal+, pour qui l’amour de Rudi Garcia et la défense de l’institution ne s’appliquent que pendant la durée du contrat.