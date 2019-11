OL : Quand Griezmann était limite un Ultra de Lyon

Dans : OL.

Au début des années 2000, l'Olympique Lyonnais avait tenté en vain de recruter Antoine Griezmann, mais l'affaire ne s'était pas faite pour une histoire de règlement. Mais cela n'a pas empêché l'attaquant d'être un jeune supporters de l'OL.

Ce lundi, se confiant au site officiel de l’UEFA, Antoine Griezmann est revenu sur cette période de sa vie, où jeune garçon il était habitué des tribunes de Gerland où son cœur battait pour l’Olympique Lyonnais et aucun autre club. Originaire de Macon, celui qui est devenu l’une des stars du football mondial avoue avoir passé de bons moments du côté du stade lyonnais, et d’avoir poussé ses premiers cris de supporter pour l’OL.

« Si j’étais supporter de l’OL ? Oui. J'avais l'habitude de me rendre au stade. J'y allais avec mon père et nous arrivions une heure avant le coup d'envoi pour regarder les échauffements. On achetait un kebab aux alentours du stade. Ensuite, nous regardions le match et en rentrant on parlait pendant tout le trajet de ce que nous avions vu. Pour moi, c'était un grand spectacle, je rêvais de devenir joueur à mon tour. Je dirais que Sonny Anderson était le joueur que je préférais. Ensuite, il y eut Juninho, qui fut un grand joueur pour l'Olympique Lyonnais et qui a fait des choses ahurissantes. Ses coups francs étaient tout simplement incroyables. Si je chantais ? Oui, je me souviens d'un derby entre Lyon et Saint-Étienne. Pour ce match, j'avais demandé à mon père une place parmi les fans qui chantaient, dans un virage. Mais je n'ai pas pu voir le match, parce que tout le monde était debout et que j'étais trop petit. Je ne voyais rien. Au retour, j'ai dit à mon père que jamais plus je ne voudrais faire ça, l'ambiance était géniale, mais je ne voyais rien », explique, avec malice, Antoine Griezmann, qui n’a jamais trouvé sa place en France et s’est exilé en Espagne pour connaître la carrière que l’on connaît…et qui est loin d’être terminée.