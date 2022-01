OL-PSG : Lyon prend une décision radicale

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L’Olympique Lyonnais a décidé de n’accepter aucun spectateur payant pour le choc face au PSG, dimanche prochain.

Le match de la 20e journée entre l’OL et le PSG se déroulera dans un Groupama Stadium quasiment désert. C’est la décision prise par les dirigeants lyonnais pour plusieurs raisons. Principalement sanitaires, puisque la jauge des 5000 spectateurs maximum dans une enceinte en France aurait forcément été difficile à respecter. Avec 20.000 abonnés, même sans aucun billet mis en vente, le traitement aurait été inégal avec un tirage au sort nécessaire pour n’en prendre que 25 %. L’autre raison est l’ouverture du stade pour aussi peu de spectateurs, avec la mise en service de nombreux secteurs comme la sécurité, le nettoyage, l’accueil et la billetterie, coûterait tout simplement plus d’argent qu’il n’en rapporterait. Enfin, l’OL est aussi sous l’oeil des instances pour les incidents qui ont eu lieu contre l’OM, avec une bouteille jetée sur la tête de Dimitri Payet et le match arrêté, et celui également stoppé définitivement contre le Paris FC en Coupe de France.

Les salons des partenaires ouverts pour OL-PSG

Selon Radio Scoop, le stade ne sera toutefois pas tout à fait vide. L’OL continuera d’accueillir ses partenaires dans les loges, et ceux-ci pourront même venir copieusement puisque ce n’est pas la place qui manquera. Les sponsors lyonnais pourront donc venir dans les salons du Groupama Stadium pour suivre cette rencontre de gala mais qui sonnera bien évidemment le creux dans le reste de l'enceinte de Décines. Un match où les stars du PSG ne seront peut-être pas toutes au rendez-vous, sachant que Neymar est déjà forfait et Lionel Messi est très incertain.