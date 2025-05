OL ‍: Prud'homme est parti, son remplaçant est à Lyon

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

En retrait de l'OL pour cause de dissensions avec John Textor, Laurent Prud'homme n'est plus présent dans l'environnement du club. Son départ est acté tout comme la reprise de ses missions par Michael Gerlinger.

Avec John Textor, le poste de président exécutif de l'Olympique Lyonnais est un fameux traquenard. On doit y subir l'influence quasi constante de l'Américain mais c'est surtout un emploi plus que précaire. Le premier nommé Santiago Cucci n'est resté que 4 petits mois. Son successeur Laurent Prud'homme, nommé en novembre 2023, aura tenu près d'un an et demi. Néanmoins, l'ancien directeur général de L'Equipe va prendre la porte comme c'était pressenti depuis plusieurs jours. Le Progrès confirme qu'on ne verra plus Prud'homme à Lyon.

Gerlinger monte en grade à l'OL

Le dirigeant lyonnais paie ses récentes erreurs dans la gestion des dossiers avec notamment la révocation de la licence européenne de l'OL par la FFF. Cette éviction n'est pas une surprise puisque Laurent Prud'homme était absent lors des derniers matchs du club rhodanien et surtout lors de l'officialisation du nouveau contrat de sponsoring signé avec Emirates. Le quotidien rhônalpin confirme que les missions du futur ex-président exécutif seront confiées à Michael Gerlinger.

Cadre d'Eagle Football Group, l'Allemand a pris du poids dans l'organigramme de l'OL ces derniers temps. « Il a siégé dans des groupes de travail à la LFP, et peut faire le relais de John (Textor) quand ce dernier en ressent le besoin », a précisé le club rhodanien au Progrès. Parfaitement francophone et bien intégré dans les différentes institutions, Gerlinger doit enfin concilier stabilité et efficacité au sein de la direction lyonnaise. Les supporters des Gones n'en attendent pas moins alors que l'avenir de l'OL reste flou à court terme.