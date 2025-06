OL ‍: Promesse tenue, Textor va faire pleuvoir les millions

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL est depuis quelques mois sous la houlette de John Textor. Le businessman américain et sa holding Eagle Football possèdent également d'autres écuries dans le monde du football.

L'OL connaitra bientôt son sort après son passage devant la DNCG. L'instance veut que les Gones redressent leurs finances, sous peine d'énormes sanctions à venir. John Textor se veut pour le moment rassurant, persuadé que les Rhodaniens s'en sortiront sans trop de dégâts. C'est ce que souhaitent les fans et observateurs de l'Olympique Lyonnais. Ces derniers commencent néanmoins quelque peu à pester au sujet de la multipropriété dans le monde du football. Car en plus de l'OL, John Textor a également des parts dans Botafogo, Molenbeek ou encore Crystal Palace via sa holding Eagle Football. D'ailleurs, cette holding pourrait prochainement faire sa grande entrée en bourse.

Eagle Football tente un énorme coup

Eagle Football a en effet annoncé vendredi avoir déposé sa déclaration d’enregistrement pour son entrée en bourse. Mais il faudra encore du temps avant que la requête soit acceptée. La New York Stock Exchange, bourse new-yorkaise, et la SEC (Securities and Exchange Commission) doivent encore se prononcer, ce qui peut prendre des mois. Eagle précise également dans son communiqué concernant les tarifs : « Le montant et la fourchette de prix de l'offre proposée restent à déterminer. L'introduction en bourse est soumise aux conditions du marché et autres, ainsi qu'à l'achèvement du processus d'examen de la SEC ». Pour le moment, cela ne change donc rien pour l'OL. Les pensionnaires du Groupama Stadium joueront toujours gros devant la DNCG le 24 juin prochain. Parmi les requêtes de l'instance française : vendre. Et depuis l'hiver dernier, l'OL a vendu pour plus de 100 millions d'euros. Reste à savoir si cela sera jugé suffisant par la DNCG. Mais à l'avenir, cette entrée en Bourse est prévue pour rapporter plusieurs centaines de millions d'euros, même si cela servira grandement à rembourser les nombreuses dettes de la holding.