OL : Prolongez vite à Lyon, le conseil d'un agent aux joueurs !

L'Olympique Lyonnais n'échappe pas à la crise économique, mais grâce à Jean-Michel Aulas l'OL devrait s'en sortir. Pour un agent, c'est clair les joueurs doivent rester.

Jean-Michel Aulas est encore une fois le meilleur atout de l’Olympique Lyonnais dans la grave crise que traverse actuellement le football mondial. Même si l’OL ne pourra pas se tirer indemne de l’énorme impact provoqué par l’arrêt de la saison, suite à l’épidémie de coronavirus, grâce à son président, le club rhodanien pourrait bien franchir cet obstacle, là où d’autres clubs vont probablement vivre des moments terribles. Répondant ce dimanche au Progrès, Frédéric Guerra, agents de footballeurs installé près de Lyon, assure s’il y a bien un conseil à donner aux joueurs, c’est de tout faire pour continuer à l’Olympique Lyonnais pour ceux à qui le club de Jean-Michel Aulas et Juninho proposent de prolonger.

Et Frédéric Guerra, qui est notamment le représentant de Maxime Gonalons, de dire le fond de sa pensée. « Si j’étais joueur de l’OL, je ferai quoi ? Sans hésiter, je prolongerais tout de suite pour l’OL. L’OL doit pouvoir s’en sortir dans cette crise parce que Jean-Michel Aulas est là. Il a la crédibilité financière, un stade et une fortune personnelle, a confié le représentant de footballeurs, qui pense que quoi qu’il arrive le mercato estival aura bien lieu malgré les circonstances exceptionnelles. Il n’y a pas de raisons qu’il ne se fasse pas. Après, on verra pour les transactions. La FIFA se moque de savoir s’il y aura des transactions ou pas. Ce sont les clubs qui vont devoir trouver des solutions. »