OL ‍: Privé de vestiaire, Fonseca entraîne en visioconférence

Suspendu après son dérapage en mars dernier, Paulo Fonseca s’adapte aux conditions imposées par la commission de discipline. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a pris l’habitude de communiquer avec son équipe via des appels vidéo à la mi-temps des matchs.

Malgré la sixième place potentiellement qualificative pour la Ligue Europa, la mission confiée à Paulo Fonseca s’est terminée sur un échec. Le successeur de Pierre Sage n’est pas parvenu à ramener l’Olympique Lyonnais en Ligue des Champions. Il faut dire que le Portugais avait des circonstances atténuantes. Après sa colère contre l’arbitre face à Brest (2-1) en mars dernier, le technicien a écopé d’une suspension de neuf mois. Une contrainte non négligeable pour les coéquipiers de Tanner Tessmann.

« Il nous entraîne et interagit avec nous toute la semaine, a raconté le milieu lyonnais à The Athletic. Et le jour du match, il est à l'hôtel avec nous et il nous fait sa causerie comme toujours. Ensuite on va au match, on est dans le vestiaire et on fait ce qu'on a à faire. A la mi-temps, on fait un appel vidéo et il parle. Le club a fait du bon travail pour gérer la situation. Bien sûr, ce n'est pas la même chose comparé à quand il était le long de la touche. Mais dans les grands matchs avec 50 000 supporters, c'est difficile d'entendre qui que ce soit de toute façon. Sa présence nous manque mais ça ne change pas grand-chose. »

Comment Fonseca intervient à la mi-temps

« Dans le vestiaire de notre stade, on a des télévisions pour l'appel vidéo et à l'extérieur, on s'arrange comme on peut pour que ça fonctionne. Chaque cas est différent, a ajouté l’Américain. Cela devient juste normal. Le premier match (sans Paulo Fonseca) était bizarre parce qu'on venait juste d'avoir un nouvel entraîneur, on devait changer notre routine d'échauffement pour s'adapter au nouveau coach et à son staff, et ensuite on devait encore changer et s'adapter à un nouveau système. Mais ça s'est bien passé. Ça a plutôt permis aux joueurs d'évoluer, d'être davantage des leaders à la mi-temps et de parler avant le match. On a beaucoup de joueurs qui le font donc c'est bien. » Sanctionné jusqu’au 30 novembre, Paulo Fonseca continuera ses appels vidéo la saison prochaine.