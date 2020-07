OL : Prêt à faire la paix avec Aulas, Gonalons veut revenir

Dans : OL.

Définitivement transféré à Grenade cet été, Maxime Gonalons n’oublie pas pour autant son attachement à l’Olympique Lyonnais. Son club formateur qu’il espère retrouver avant la fin de sa carrière.

Un retour de Maxime Gonalons à l’Olympique Lyonnais ? C’est possible si l’on en croit le principal intéressé. Le milieu de 31 ans, transféré à Grenade via une option d’achat de son prêt en provenance de la Roma, a clairement ouvert la porte à une nouvelle expérience au sein de son club formateur. Le Français était pourtant parti en mauvais termes avec le président Jean-Michel Aulas à l’été 2017. Mais trois ans plus tard, ces tensions semblent oubliées.

« Il y avait un deal avec le président avant que je parte à Rome, c’était de revenir pour un match de reprise pour dire au revoir aux supporters. Malheureusement, par manque de temps, ça n’a pas pu se faire, a confié l’ancien Lyonnais sur OLTV. Je suis très attaché aux supporters, on ne reste pas 17 ans dans un seul endroit sans avoir d’attaches. Ce club a une importance énorme pour moi, c’est mon club de coeur et ce sera le cas toute ma vie. »

Une histoire à terminer

« Si j’ai quitté l’OL il y a trois ans, je continue de suivre son évolution. Au fur et à mesure du temps, je voulais terminer ma carrière à l’OL. Capitaine, pas capitaine, titulaire ou non, j’ai toujours mis l’OL au-dessus. Dans une carrière, il y a toujours des aléas. Je ne mets rien de côté pour le futur, mais je sais que mon histoire avec le club n’est pas terminée. Je suis l’homme que je suis aujourd’hui grâce à l’OL et je veux lui rendre », a annoncé Gonalons dans un appel du pied pour sa fin de carrière.