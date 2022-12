OL : Première signature anglaise pour Lyon !

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Malgré la venue de Laurent Blanc et une préparation physique complète, l'OL peine toujours en défense. L'entraîneur lyonnais réclame donc des renforts. Les recruteurs rhodaniens ont réagi à cette demande, ciblant le défenseur d'Everton Mason Holgate.

Un OL sans défense, c'est un peu l'analyse qui vient prioritairement à l'esprit de Laurent Blanc depuis son arrivée dans le Rhône. S'il a parfois modéré son jugement à cause de la jeunesse des cadres défensifs, l'entraîneur lyonnais perd de plus en plus patience et sait que sa mission de remettre l'OL au premier plan est mal engagée. Du moins, avec l'effectif mis à sa disposition actuellement. Après le revers face à Monza (1-2) lors du dernier match de préparation des Gones jeudi, Blanc a parlé « d'améliorer le groupe et de le faire au mois de janvier ». En d'autres termes, recruter est une priorité surtout en défense.

Le polyvalent Mason Holgate principale cible de l'OL

Si John Textor vient de prendre le contrôle du club, l'OL ne devrait pas faire de folies au mercato de janvier. On cherchera la bonne affaire au bon prix du côté de Bruno Cheyrou. Celle-ci pourrait s'appeler Mason Holgate. C'est ce que révèle le journal anglais The Sun et que confirme le journaliste turc spécialiste du mercato Ekrem Konur. Le défenseur anglais de 26 ans évolue à Everton depuis 2015 mais semble plus près de la sortie que jamais.

🚨 #EXCL | Lyon are planning to check on the status of Everton's 26-year-old defender Mason Holgate.⬜#OL🟦 #EFC



🔛 Damien Da Silva 🔁 Mason Holgate pic.twitter.com/QxMluCyp1p — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 23, 2022

En effet, il s'est blessé au genou en début de saison, manquant deux mois de compétition avec les Toffees. Il est revenu juste avant le Mondial mais il a reculé dans la hiérarchie de Frank Lampard, devant sérieusement penser à un départ cet hiver. Un pari peu onéreux que l'OL n'est pas le seul à vouloir faire puisque Leeds est aussi sur les rangs. Habitué à évoluer dans l'axe, Holgate peut aussi dépanner comme latéral droit. De quoi en faire un suppléant de Malo Gusto, lequel est en plus blessé depuis peu. Même s'il est peu expérimenté en coupe d'Europe et qu'il n'a connu que les espoirs en équipe d'Angleterre, Holgate a accumulé un nombre important de matchs en Premier League et possède un CV suffisant pour la Ligue 1.