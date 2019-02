OL : « Premier discuté, premier parti », Aulas lance le sprint du mercato

Dans : OL, Mercato.

Comme prévu, l’Olympique Lyonnais n’a laissé partir aucun de ses joueurs majeurs cet hiver.

Les sollicitations ne manquent pas, mais le club rhodanien a refusé de s’affaiblir avant une deuxième partie de saison excitante. En revanche, la donne sera bien différente l’été prochain. Nabil Fekir, Houssem Aouar, Tanguy Ndombele… Parmi les joueurs les plus convoités, « un ou deux » seront autorisés à partir selon Jean-Michel Aulas, qui a fixé une règle assez étonnante.

« Un veto sur certains joueurs ? On ne va pas dire ça, mais c’est sûr qu’il n’y en aura qu’un ou deux qui partiront, même si les offres sont astronomiques, a prévenu le président de l’OL dans Le Progrès. On a déjà des discussions, mais je ne veux pas casser l’équipe. On ne va pas se précipiter, et j’ai bon espoir que les joueurs ne voudront pas non plus se précipiter, surtout que l’on peut faire une grande saison en Ligue des Champions, moi j’y crois. Ce sera "premier discuté, premier parti", et après on ferme la porte. »

Des offres de cadors pour Ndombele

Les clubs intéressés devront être rapides, notamment pour Ndombele, peut-être le Lyonnais le plus demandé. « Plus que des demandes, ce sont déjà des offres des plus grands clubs pour lui, a précisé le dirigeant. Son ascension est tellement fulgurante, que c’est d’autant plus difficile, même si on l’a très nettement revalorisé depuis qu’il est en équipe de France, comme le stipule son contrat. Mais il faut qu’il soit régulier aussi, les grands clubs regardent tous les matchs. » En ce qui concerne l’ancien Amiénois, la Juventus Turin en a vu suffisamment et souhaite conclure son transfert au plus vite.