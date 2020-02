OL : Pour vaincre la malédiction, Lyon monte une équipe de pointures

Dans : OL.

Victime d’une hécatombe ces derniers mois, l’Olympique Lyonnais veut comprendre les raisons. Des spécialistes seront réunis pour mettre fin à ce problème.

Au cas où certains l’oublieraient, le président Jean-Michel Aulas est là pour rappeler que l’Olympique Lyonnais a subi d’énormes coups durs cette saison. Ce n’est évidemment pas la seule raison des difficultés des Gones, seulement 11es de Ligue 1 après 25 journées, mais il faut bien reconnaître que l’effectif de Rudi Garcia a été diminué en pleine saison. On parle bien des graves blessures de Memphis Depay et de Jeff Reine-Adélaïde, tous les deux victimes d’une rupture des ligaments croisés d’un genou. Et comme si cela ne suffisait pas, les jeunes Oumar Soulet et Sofian Augarreau ont vécu le même coup dur. Tout comme l’attaquante de l’équipe féminine Ada Hegerbeg.

De quoi se demander si l’Olympique Lyonnais est réellement touché par la malchance. Apparemment, tout le monde n’en est pas convaincu au sein de la direction. En effet, le quotidien régional Le Progrès révèle une décision importante du club rhodanien, qui s’apprête à mettre en place un comité de réflexion. Il s’agira d’un groupe composé de médecins, de préparateurs physiques et d’entraîneurs du club qui sera chargé de trouver les raisons de cette hécatombe, et d’éviter une nouvelle vague de blessures. Rappelons que la préparation physique des joueurs représente un sujet sensible à Lyon depuis le début de la saison.