OL : Pour son nouveau maillot, Lyon choisit la sobriété

Dans : OL, Ligue 1.

Comme chaque année, les maillots des équipes pour la saison suivante ont commencé à fuiter. Certains sont dévoilés par les clubs, d’autres circulent de manière moins officielle sur la toile, comme celui de l’Olympique Lyonnais. Sur les photos partagées par Footy Headlines, on découvre la tunique domicile des Gones pour l’exercice 2019-2020. Une tenue évidemment blanche et plus sobre que l’actuelle, avec des bandes grises le long des épaules, et d’autres rouges et bleues au bout des manches. Un résultat plutôt simple qui, pour le moment, ne fait pas l’unanimité sur les réseaux sociaux.