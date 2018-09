OL : Pour Riolo, l'OL est un rival bidon pour le PSG

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Alors que l'Olympique Lyonnais est déjà distancé par le Paris Saint-Germain en Ligue 1, Daniel Riolo a posé les questions qui fâchent.

Au soir de la quatrième journée de championnat et avant d'entamer la première trêve internationale de la saison, le club rhodanien se retrouve déjà six points derrière le PSG. Avec deux défaites, pour autant de victoires, l'OL fait pourtant jeu égal avec l'OM ou Monaco, ses principaux concurrents pour le podium. Mais Lyon a pratiquement dit adieu au titre après un seul mois de compétition, tant Paris semble au-dessus malgré sa petite forme. Une théorie validée par Daniel Riolo, qui pense que l'équipe de Bruno Genesio n'est pas assez talentueuse et encore moins prête pour faire trembler le club de la capitale cette saison.

« Pour l’OL, l’impréparation saute aux yeux. Et là aussi, le changement n’est pas visible. Il y a le temps de se redresser et puis, rater ses débuts de saison, l’OL a l’habitude. Peu importe donc que le jeu soit toujours aussi pauvre et qu’on ne sache pas qui fait quoi et comment ? On a recruté Dembelé. Donc ça va jouer à trois devant plus Fekir ! Et derrière eux et notamment au milieu, ça peut être évolutif. Mais pour la Ligue des Champions, ça peut apparaître léger non ? Curieuse tendance à négliger les milieux de terrain… Sur le match face à Nice, on peut parler d’un manque de fond de jeu, mais on doit aussi relever que les Aiglons ont eu besoin d’une sorte de miracle pour s’imposer. Le gardien Benitez a été énorme et a fini par dégoûter les Lyonnais. Reste que derrière ce match, l’OL est déjà loin au classement. Alors ok, on dira que Lyon ne peut pas jouer le titre. Mais est ce qu’on est obligé d’accepter ça ? L’OL ne rivalise pas avec le PSG, mais finir à 20 points c’est normal ? Perdre deux matchs sur quatre avec, qui plus est, un calendrier favorable, c’est normal ? Finir un mercato à 'l’arrache' en étant à l’opposé de ce qui avait été annoncé, c’est normal ? », a lancé, sur RMC, le journaliste, estimant donc que la fin d'été agitée de l'OL, avec le départ de Mariano Diaz au Real et l'arrivée de Moussa Dembélé en fin de mercato, prouve que Lyon est encore et toujours dans le flou. Pas bon signe avant le retour en Ligue des Champions...