OL : Pour 5 ME, Lyon a trouvé son défenseur central en L2

Dans : OL.

A la recherche d’un défenseur central, l’Olympique Lyonnais a suivi la progression du jeune Maxence Lacroix à Sochaux. Une offre pourrait être transmise prochainement.

Les conséquences financières de la crise sanitaire et de l’absence de compétition européenne n’empêcheront pas l’Olympique Lyonnais de recruter. Avec une marge de manœuvre plus étroite, le club rhodanien envisage tout de même de se renforcer pendant le prochain mercato estival. On sait que la direction des Gones, déçue des performances du Danois Joachim Andersen, qui était arrivé contre un chèque de 24 M€ hors bonus, espère attirer un nouveau défenseur central. L’idée serait de s’offrir un roc capable de s’imposer dans le onze de l’entraîneur Rudi Garcia et de s’installer aux côtés de Jason Denayer. Ce n’est pourtant pas le profil de la piste révélée par France Football.

Car selon les informations récoltées par l’hebdomadaire, le récent septième de Ligue 1 s’intéresse au jeune Maxence Lacroix (20 ans). Le défenseur central de Sochaux, déjà connu pour ses qualités techniques et athlétiques, pourrait convaincre Lyon de formuler une offre assez rapidement. Il faut dire que le Sochalien sous contrat jusqu’en 2022 a la cote. L’hiver dernier, la Roma et et l’Atalanta Bergame avaient tenté de conclure son transfert. Ces deux pensionnaires de Serie A pourraient donc revenir à la charge pour l’international U20 français dont le prix est estimé entre 4 et 5 M€.