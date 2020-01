OL : Plongé dans la crise, MU relance le dossier Dembélé !

Dans : OL.

Cette semaine, on jouait en Premier League et mercredi, Manchester United est tombé de haut en s’inclinant face à la modeste équipe de Burnley à Old Trafford (0-2).

Privés de Marcus Rashford, lequel sera éloigné des terrains pendant plusieurs mois, les Red Devils font du surplace et ne parviennent pas à combler leur retard sur Chelsea, quatrième de Premier League avec six longueurs d’avance. Pour la formation d’Ole Gunnar Solskjær, il serait peut-être temps de songer à se renforcer durant le mercato hivernal afin de sauver une saison très chaotique. Dans cette optique, le recrutement d’un avant-centre semble indispensable. Car pour rappel, Romelu Lukaku, transféré à l’Inter Milan l’été dernier, n’a pas été numériquement remplacé…

C’est ainsi que selon les informations obtenues par Sky Sports, Manchester United est prêt à relancer le dossier Moussa Dembélé. L’attaquant de l’OL figure sur les tablettes de l’actuel 5e de Premier League depuis plusieurs mois et au début de l’hiver, une première offre avoisinant les 50 ME avait été envoyée à l’Olympique Lyonnais. Devant l’inflexibilité de Jean-Michel Aulas, pour qui un départ de Moussa Dembélé en cours de saison est impensable, Manchester United avait lâché l’affaire. Mais au vu de la crise de résultats traversée par l’équipe, les dirigeants mancuniens seraient prêts à relancer le dossier. La preuve, certains émissaires de Manchester United étaient présents au Groupama Stadium lors du match de Coupe de la Ligue contre Lille afin d’observer l’ancien buteur du Celtic Glasgow. Reste à voir si une offre démentielle, à plus de 70 ME par exemple, serait susceptible de faire douter Lyon…