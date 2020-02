OL : Platini chambre Aulas sur Lyon-Juventus

Dans : OL.

La venue de la Juventus au Groupama Stadium fait quelques vagues, les supporters lyonnais étant agacés par le prix des tickets. Michel Platini s'en amuse presque avant d'avouer son dépit.

Le mercredi 26 février prochain, l’Olympique Lyonnais recevra la Juventus en match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Et la réception de Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers au Groupama Stadium suscite un énorme engouement, même si l’OL a placé la barre des tarifs à un niveau très élevé pour le grand public (70 à 300 euros). De quoi agacer sur les réseaux sociaux. Interrogé par SoFoot pour le tarif des tickets de football, et notamment celui entre le club de Jean-Michel Aulas et la Juventus, son ancienne équipe, Michel Platini commence par blaguer. Mais ensuite l’ancien patron de l’UEFA se fait plus sérieux.

Pour Michel Platini, toutes les bornes sont dépassées, et pas uniquement à Lyon. « Le prix des places pour OL-Juve, c’est un vaste sujet. Aujourd’hui, le football se vend cher. Après, je vais dire une blague, mais c’est peut-être aussi le dernier match en Coupe d’Europe cette année pour l’OL, donc bon. (Rires.) Mais c’est vrai, ce n'est pas normal (...) Pour les places, les gens qui font le prix des places font ce qu’ils veulent... », explique Michel Platini, qui estime qu’au moins un match de Ligue des champions devrait être diffusé en clair dans chaque pays. Dommage de ne pas l'avoir fait lorsqu'il dirigeait l'UEFA.