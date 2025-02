OL ‍: Pierre Sage se prend un mur, les Lyonnais applaudissent ‍!

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

En une seule année d'exercice sur le banc de l'OL, Pierre Sage est devenu l'un des visages les plus populaires du club rhodanien. S'il a quitté l'actualité des Gones après son limogeage, son visage a investi un lieu emblématique de la capitale des Gaules.

Il était un inconnu pour le grand public français et même pour de nombreux supporters lyonnais, il est devenu l'un des entraîneurs les plus appréciés de l'histoire de l'OL. Pierre Sage a marqué l'année 2024 des Gones comme personne d'autre. Sous sa houlette, le club rhodanien est passé de la zone rouge en Ligue 1 à une qualification européenne. Finaliste de la coupe de France, Lyon a connu l'une de ses meilleures moyennes de points durant l'ère Sage. Au-delà des chiffres, l'ancien directeur du centre de formation lyonnais a séduit par son calme et son assurance.

Sage honoré par la fresque des Gones

De quoi lui offrir le respect de ses joueurs et du public, tous attristés à l'annonce de son renvoi brutal. Un peu plus de deux semaines après son départ de l'OL, Pierre Sage a reçu le plus bel hommage des Lyonnais. En effet, son visage a été peint sur la célèbre fresque des Gones. Ce mur situé à la sortie du tunnel de la Croix-Rousse avait accueilli la célèbre fresque des champions du monde lyonnais de 2018 : Nabil Fekir, Samuel Umtiti et Corentin Tolisso. Celle-ci a été effacée il y a quelques mois.

Le Mur des Gones 🤫 pic.twitter.com/9HiohAuvuY — ArtUp Lyon🟥🟦 (@ArtUpLyon) February 14, 2025

Cependant, ses créateurs du collectif ArtUp Lyon se sont remis au travail pour réaliser une fresque inédite en l'honneur de Pierre Sage. Elle a été dévoilée ce vendredi. Haut en couleur, le dessin représente l'ancien entraîneur de l'OL avec sa célèbre veste de survêtement rouge. L'inscription « Fiers d’être lyonnais » vient compléter le tout. Un bel hommage pour montrer que Pierre Sage ne serait pas oublié aussi facilement par le peuple rhodanien malgré les débuts encourageants de son successeur Paulo Fonseca.