OL : Pierre Ménès ricane de ce Lyon qui défiait le PSG

L'Olympique Lyonnais a vécu une sale semaine puisqu'après deux victoires très probantes contre Monaco et Angers, l'OL a craqué à Montpellier, puis a signé un triste nul contre Bordeaux, samedi au Groupama Stadium. Et forcément, alors que cela commençait à s'enflammer autour de la formation entraînée par Sylvinho, il y a déjà un petit retour sur terre. Pour Pierre Ménès, Lyon n'est pas encore un outsider valable pour le PSG, et le consultant de Canal+ de constater que certains soucis vus l'an passé étaient toujours présents à l'OL.

Sur son blog, Pierre Ménès est direct. « Tous ceux qui disaient que Lyon serait un adversaire pour le PSG après deux journées en sont pour leurs frais. Depuis, l’OL n’a pris qu’un point. Maintenant, comme je trouvais qu’il était trop tôt pour être aussi enthousiaste après deux matchs, je ne vais pas m’alarmer non plus après quatre. Mais on a quand même vu des comportements et des problèmes récurrents qui rappellent un peu trop la saison passée… », fait remarquer Pierre Ménès, qui ne veut pas passer de l'optimisme béât au désespoir, même si l'Olympique Lyonnais est retombé dans ses travers face à Bordeaux. La trêve internationale va faire du bien à Sylvinho et ses joueurs.