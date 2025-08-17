OL ‍: Pierre Ménès est scotché par ces deux Lyonnais

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL a décroché une belle victoire à Lens samedi après-midi et deux joueurs ont particulièrement tapé dans l’oeil de Pierre Ménès. Malick Fofana, déjà bien connu en Ligue 1 et le jeune Tyler Morton, qui a disputé son premier match en France depuis son transfert en provenance de Liverpool.

Plongé dans l’inconnu après un été mouvementé marqué par les départs de nombreux cadres, l’Olympique Lyonnais a réussi son entrée en Ligue 1. Les hommes de Paulo Fonseca ont réalisé une vraie performance pour s’imposer sur la pelouse du RC Lens (0-1) grâce à un but de Georges Mikautadze. Plusieurs joueurs ont livré une excellente prestation dans les rangs lyonnais, de Rémy Descamps à Corentin Tolisso en passant par Clinton Mata. Mais dans son debrief publié sur YouTube, le journaliste Pierre Ménès a insisté sur deux autres joueurs. L’ancien consultant vedette du Canal Football Club a particulièrement apprécié le match de Malick Fofana et celui de la jeune recrue Tyler Morton, que l’on découvre en Ligue 1 après son transfert en provenance de Liverpool.

Pierre Ménès a aimé Fofana et Morton

« Lyon a gagné 1-0 à Lens sur un but de Mikautadze bien servi par Fofana, qui a fait ce qu’il a voulu sur son côté gauche tout le match. C’est une victoire logique face à des Lensois très faibles offensivement, même si l’entrée en jeu de Thauvin a donné plus de fantaisie. Mais ça va être compliqué de marquer des buts pour Lens avec les joueurs qu’il y a dans cet effectif. Lyon a fait un match tout-à-fait intéressant même s’il a souffert dans le dernier quart d’heure. Les débuts du jeune Morton ont été intéressants au milieu de terrain, il a joué avec beaucoup de lucidité, de calme et d’intelligence. C’est une victoire franchement méritée pour cette équipe de l’OL » a analysé Pierre Ménès, globalement enthousiasmé par la grande première des Gones en Ligue 1 cette saison. Une victoire à Bollaert qu’il faudra confirmer dès la semaine prochaine avec un match plus abordable sur le papier, la réception du FC Metz.