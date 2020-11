OL : Pierre Ménès donne un ordre brutal à Rudi Garcia

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais s'est imposé dans le derby face à Saint-Etienne (2-1), mais Rudi Garcia a joué avec le feu. Pour Pierre Ménès, le coach de l'OL doit stopper ses tests.

Les supporters de Lyon et de Saint-Etienne sont passés par toutes les sensations dimanche soir en regardant sur Téléfoot l’opposition entre l’OL et les Verts dans un Groupama Stadium totalement vide. Avec un onze remanié, Rudi Garcia a voulu relancer des joueurs, changeant ainsi une équipe qui venait de gagner trois matchs de suite. Mais une fois Lyon mené au score, et totalement à côté de la plaque, l’entraîneur rhodanien est revenu à sa configuration habituelle. Aussitôt, l’Olympique Lyonnais s’est remis dans le bon sens et s’est finalement imposé. Pour Pierre Ménès, même si Rudi Garcia doit gérer les états d’âme dans son vestiaire, les meilleurs doivent jouer et le technicien lyonnais doit impérativement faire confiance à son 11 habituel.

Le consultant de Canal+ ne comprend pas pourquoi Rudi Garcia a fait ce choix de départ face à l’AS Saint-Etienne et lui lui demande de cesser cela. « L’Olympique Lyonnais a été à la ramasse pendant une heure, avec une qualité technique et un niveau d’engagement indignes d’un derby et des choix de Garcia assez bizarres, comme de se passer d’un Mendes pourtant très en forme. Et puis, il y a eu un triple coaching du technicien lyonnais qui a fait entrer Paqueta, Mendes et Kadewere et cela a tout changé (...) Côté lyonnais, il faut maintenant que Garcia arrête ses tripatouillages. L’OL ne joue qu’une fois par semaine, il n’a pas à tout changer d’un match à l’autre. Certains doivent jouer en ce moment, je pense à Mendes, à Kadewere ou à Paqueta, qui a fait une très belle entrée », constate Pierre Ménès, qui admet que du côté de l’ASSE on peut l’avoir mauvaise après cette défaite.