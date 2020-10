OL : Pierre Ménès dévoile ces 2 joueurs de Lyon qui changent tout

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais a confirmé son redressement en battant dimanche l'AS Monaco. Pierre Ménès estime que deux joueurs de l'OL permettent à Lyon de croire à un avenir radieux.

En l’espace d’une semaine, l’Olympique Lyonnais s’est imposé deux fois en Ligue 1, à Strasbourg et contre Monaco, redonnant ainsi le sourire à ses supporters. Face au club de la Principauté, la formation de Rudi Garcia a régalé sur le plan offensif, confirmant ce que l’on avait vu à la Meinau. Pour Pierre Ménès, même s’il ne faut pas s’enflammer trop vite du côté de l’OL, il est évident que les choses vont nettement mieux depuis la fin du mercato, ce que l’entraîneur lyonnais avait d’ailleurs annoncé. Au sein de l’effectif de Lyon, le consultant de Canal+ a vu deux joueurs capables de réellement faire basculer la saison de l’Olympique Lyonnais du bon côté. Et ces deux joueurs sont deux attaquants, puisqu’il s’agit de Karl Toko-Ekambi et bien évidemment Memphis Depay.

Dans sa chronique, Pierre Ménès avoir être épaté par le retour au sommet des deux joueurs lyonnais. « Karl Toko-Eambi que je trouvais assez catastrophique depuis le début de la saison vient de s’offrir deux doublés consécutifs. Mais autant à Strasbourg il avait juste marqué, autant sa prestation face à Monaco était de grande qualité, y compris sur le plan technique. Et puis, depuis que le mercato est terminé, Depay est redevenu Depay, ce qui change beaucoup de choses pour le l’OL, qui vient de signer deux victoires consécutives et retrouve de la confiance », fait remarquer Pierre Ménès, qui pense que l'Olympique Lyonnais peut durablement revenir vers le haut du classement et intégrer rapidement le top 5 et pourquoi pas le podium.