OL : Pierre Ménès colle une fessée aux supporters

Dans : OL, Ligue 1.

La première sortie de Rudi Garcia sur le banc lyonnais n'a pas été couronnée de succès. Mais Pierre Ménès n'a pas apprécié le comportement des supporters de l'OL.

Malgré une rencontre organisée à l’arrache dans la semaine par Jean-Michel Aulas entre Rudi Garcia et les représentants des supporters, l’accueil du Groupama Stadium pour le nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais a été glacial. Sifflé lors de l’annonce de son nom, et visé par une banderole, l’ancien coach de l’OM n’a pas réussi son opération séduction, Lyon ne parvenant pas à battre la lanterne rouge. Pour Pierre Ménès, les supporters lyonnais ont une attitude trop négative envers Rudi Garcia, car ils vont devoir composer avec ce choix des dirigeants, et pour le consultant de Canal+ cela ne sert à rien de lui cracher dessus éternellement.

Pierre Ménès estime que l’union sacrée doit désormais se faire autour d’un Olympique Lyonnais en crise. « On attendait avec intérêt les débuts de Garcia à Lyon. Un Rudi Garcia pour le moins mal accueilli par le public du Groupama Stadium. Même remarque que lorsque le public du Parc avait sifflé Neymar : il faut savoir ce qu’on veut. C’est d’autant plus bête qu’avant, Garcia était un adversaire de l’OL, je ne vois pas pourquoi il aurait envoyé des bisous et fait des papouilles aux supporters lyonnais. Aujourd’hui, il est l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, que cela leur plaise ou non, il est dans l’intérêt de tous que cela fonctionne. Maintenant, soyons très clairs : face à Dijon, cela n’a pas fonctionné », constate, sur son blog Pierre Ménès après ce triste 0-0 du Lyon de Rudi Garcia.