OL : Pierre Ménès balance des noms en plein naufrage

L'Olympique Lyonnais est revenu avec le point du nul de Lorient après une rencontre insipide. Pierre Ménès voit bien ce qui perturbe l'OL.

Il faut avoir les nerfs solides quand on est supporter de l’Olympique Lyonnais, car depuis la reprise de la Ligue 1 l’équipe qui avait brillé en Ligue des champions a laissé la place à une formation totalement à côté de la plaque. Face à Lorient, les joueurs de Rudi Garcia ont touché le fond, même si Léo Dubois a évité la catastrophe totale. Pour Pierre Ménès, plus rien ne va du côté du club de Jean-Michel Aulas, et les responsabilités sont nombreuses à l’OL. Le consultant de Canal+ pointe du doigt ceux qui contribuent à ce début de saison très médiocre d’un club qui avait habitué tout le monde à mieux, mais qui s’enfonce peu à peu dans la crise. Pierre Ménès est sévère, mais réaliste concernant la situation lyonnaise à cet instant du Championnat.

« L’OL enchaîne les bouillies offensives journée après journée. Cette fois, Depay était sur le banc et je ne comprends pas cette tactique de Garcia de continuer à jouer avec trois axiaux quand il n’y a qu’un seul attaquent en face, à savoir Grbic qui en plus est sorti blessé assez rapidement. Il y a aussi des méformes au milieu, avec par exemple Guimaraes qui est l’ombre du joueur qu’il était à son arrivée à Lyon. Ce n’est pas possible de se créer aussi peu d’occases pendant 75 minutes quand tu t’appelles Lyon et que tu joues chez un promu (...) Je pense qu’il est maintenant important pour l’OL que ce mercato se termine. Que les joueurs qui vont rester sachent qu’ils sont là pour encore une saison et qu’ils commencent à se concentrer sur leur football. Parce que ce n’est clairement pas le cas de Dembélé et de Depay. Je serais moins sévère avec Aouar, qui a fait ce qu’il pouvait dans un match de très mauvaise qualité », constate, sur son blog, Pierre Ménès.