OL : Pierre Ménès agresse Anthony Lopes

Dans : OL.

Pierre Ménès estime que le gardien de but de l'Olympique Lyonnais a un comportement dangereux et que cela pourrait mal se finir.

Dans la foulée de la victoire de l’Olympique Lyonnais à Angers, un résultat qui envoie l’OL sur le podium de la Ligue 1, Pierre Ménès a pris pour cible Anthony Lopes. Le consultant de Canal+ est revenu sur l’action de la première minute, lorsque sur un corner le gardien de but lyonnais a réalisé une sortie avec le genou en avant, un geste dont Romain Thomas a été la victime et qui n’a valu aucune sanction à son auteur. Pour Pierre Ménès, le gardien international portugais bénéficie d’une totale immunité.

« Alors déjà l’arbitre donne coup-franc pour Lyon, je ne vois pas où il y a coup-franc. Et puis quand tu sors et que tu mets le genou dans le dos d’un mec, c’est penalty et éventuellement carton rouge. Mais on est tellement habitué avec Lopes et comme les arbitres ne le sanctionnent jamais, et bien il continue. Et puis un jour ça finira très mal, même si au-delà des coups qu’il met c’est un très bon gardien », a balancé Pierre Ménès lors du CFC. Le débat risque de durer, Anthony Lopes étant effectivement parfois kamikaze dans ses sorties.