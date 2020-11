Dans : OL.

Lyon est reparti avec le point du nul de Lille après un match très abouti, du moins avant l'expulsion de Marcelo. Pierre Ménès a apprécié la copie rendue par l'OL.

Même si Mediapro ne paie pas les droits TV de la Ligue 1, Jaume Roures peut remercier l’Olympique Lyonnais qui ce dimanche soir contre Lille, tout comme dimanche dernier face à l’AS Monaco, a permis d’assister à des beaux matchs de football et fait la promotion de notre championnat. En net regain de forme depuis la fin du mercato, ce que Rudi Garcia et Jean-Michel Aulas avaient prévu, l’OL a réussi à faire jeu égal avec le LOSC et sans l’expulsion de Marcelo Lyon pouvait peut-être faire mieux. Pour Pierre Ménès c’est une évidence, le club rhodanien va mieux et cela se ressent énormément.

Pierre Ménès a apprécié ce LOSC-OL et le consultant de Canal+ ne le cache pas, Lyon est de retour à un niveau digne de ce nom. « Cette 9e journée s’est terminée par un bon Lille-Lyon, avec deux équipes de niveau européen même si une seule d’entre elles joue une compétition continentale cette saison. On a retrouvé un peu le Lyon du Final 8, très efficace défensivement et toujours à l’affût des bons coups offensifs. L’OL a répondu à la magnifique frappe enroulée de Bamba par un tir d’Aouar détourné par Celik dans son propre but. Les joueurs de Garcia ont ensuite su rester organisés même s’ils n’ont plus vu le ballon après l’expulsion de Marcelo (…) Lopes a été très bon en sortant les arrêts qu’il fallait mais j’ai surtout noté l’énorme match de Mendes en sentinelle et l’excellente rentrée de l’international algérien Benlamri. C’est un match encourageant pour Lyon, qui retrouve de la consistance dans un grand match », fait remarquer, sur son blog, Pierre Ménès.