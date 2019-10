OL : Pierre Ménès a trouvé le coach parfait pour Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Dans les prochaines heures, mardi au plus tard, l’Olympique Lyonnais devrait annoncer son futur entraîneur.

Qui va succéder à Sylvinho ? A moins d’une grosse surprise, il s’agira soit de Laurent Blanc, soit de Rudi Garcia. Sur l’antenne de Canal Plus, Pierre Ménès a donné son avis sur la situation. Et pour le journaliste, il ne fait absolument aucun doute que c’est l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France qui serait le choix parfait pour l’Olympique Lyonnais en ce début du mois d’octobre. Reste maintenant à voir si Jean-Michel Aulas, Juninho et les dirigeants rhodaniens partageront cet avis…

« Je ne suis pas très bon juge car tout le monde connaît la profonde affection que j’ai pour Laurent Blanc. Mais sincèrement, je trouve qu’au niveau du style de jeu, c’est l’entraîneur idéal pour Lyon. C’est un adepte du 4-3-3, Lyon a besoin de jouer en 4-3-3 et surtout Lyon a les joueurs pour évoluer en 4-3-3. Je pense que l’erreur de Sylvinho, c’est d’avoir été contre l’ADN de l’OL qui est une équipe offensive. Demain, tu mets un José Mourinho au PSG par exemple, cela ne marche pas » a commenté Pierre Ménès, qui soutient donc à 100 % la candidature de Laurent Blanc. Fin du suspense dans les prochaines heures…