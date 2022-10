Peter Bosz viré mais pas traumatisé par l'OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Ce week-end, Peter Bosz a officiellement été mis à pied par l’OL, qui a nommé Laurent Blanc à sa place.

Sans grande surprise, Peter Bosz n’a pas résisté à la terrible série de l’Olympique Lyonnais, qui vient d’enchainer quatre défaites et un match nul en Ligue 1. L’entraîneur néerlandais a été remplacé lundi par Laurent Blanc, qui débutera sa nouvelle aventure par un déplacement périlleux à Rennes dimanche après-midi. Longtemps défendu, Peter Bosz aura finalement tenu un peu plus d’un an sans jamais convaincre dans la capitale des Gaules. Sa qualité d’entraîneur ne fait pourtant aucun doute, lui qui a prouvé sa valeur à l’Ajax Amsterdam, au Bayer Leverkusen ou encore au Borussia Dortmund. En Allemagne, on est bien conscient que malgré son passage raté à l’OL, Peter Bosz est un excellent entraîneur, raison pour laquelle selon les informations de Bild, le Néerlandais pourrait très vite rebondir dans un club de Bundesliga.

Peter Bosz veut vite retrouver un club

Dans son communiqué L’OL n’a pas un seul mot de souhaits de réussîtes ou de remerciement pour Peter Bosz.



Il a fait de son mieux, ça n’a pas marché mais ayez un minimum de respect @OL @JM_Aulas ça n’est pas la première fois 🤮



Merci et bon courage pour la suite Peter💪🏼 pic.twitter.com/c5bAwbTYOH — Ultras Lyon (@UltrasLyon) October 9, 2022

En effet, le média allemand croit savoir que Peter Bosz fait actuellement partie de la short-list de Stuttgart, à la recherche d’un nouvel entraîneur après un début de saison catastrophique. 17e de Bundesliga, Stuttgart a inscrit cinq petits points en neuf matchs. Autant dire que la situation est critique et pour éviter une descente qui paraît inévitable si rien ne change, les dirigeants du club allemand songent à Peter Bosz pour redresser la situation. La piste serait d’ailleurs assez chaude puisqu’en Allemagne, on évoque une possible arrivée de Peter Bosz à Stuttgart avant le match de ce week-end face à Bochum, actuel… lanterne rouge de la Bundesliga. Difficile toutefois de s'enflammer et d'affirmer avec exactitude que Peter Bosz va prendre l'équipe en main car en Allemagne, la nomination de Michael Wimmer à Stuttgart étant également évoquée par d'autres sources en Allemagne. Qu'il reprenne ou pas l'équipe, cette information prouve que Peter Bosz n'a pas été traumatisé par son expérience à l'OL et affiche quoi qu'il arrive la volonté de reprendre une équipe assez rapidement.