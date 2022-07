OL : Peter Bosz va virer poliment des joueurs

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais avait ouvert les portes de son entraînement à ses supporters, et 1.500 d'entre deux étaient au rendez-vous. L'occasion de voir que Peter Bosz avait un sacré effectif à sa disposition.

Pour la première session de travail ouverte au public, le soleil était au rendez-vous et l’OL a constaté que l’engouement populaire était de retour à Lyon. Les signatures de Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso ont visiblement remonté le moral du peuple lyonnais après une saison passée particulièrement déprimante. Après cet entraînement, et de longues minutes passées à signer des autographes et faire des selfies, l’entraîneur néerlandais de l’Olympique Lyonnais est venu répondre aux questions de la presse. Et l’une d’elles a porté sur un constat visuel fait par tout le monde, c’est que Peter Bosz a sous ses ordres un effectif pléthorique. Ce dernier l’a reconnu, s’il n’y aura aucun loft au Groupama Stadium, il est clair que des départs doivent être actés d’ici la fin du mercato, Bosz ne voulant pas avoir trop de joueurs à gérer quotidiennement. Des entretiens ont déjà eu lieu, et continueront dans les prochains jours afin que les choses soient claires pour tout le monde.

L'OL a trop de joueurs, le vestiaire doit se vider

🎙 Le coach Peter Bosz en conférence de presse après l'entraînement ouvert au public : "On voulait retrouver le contact avec le public. C'était la première fois cette saison. Je trouve cela très bien. On était déçu des résultats de la saison dernière. On débute avec de l'espoir." pic.twitter.com/lFiSSYxaUv — Olympique Lyonnais (@OL) July 7, 2022

Sans trop en dire sur les joueurs concernés, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a affiché ouvertement son désir de réduire la voilure assez rapidement afin de travailler sereinement et efficacement. « J’avais 34 joueurs aujourd'hui, en comptant les gardiens de but, certains vont partir. Il le faut. Il y a des jeunes qui sont là aussi. Mais on est trop, c'est certain, car en plus peut-être que nous allons recruter sur un ou deux postes. Des départs ? Oui, j'ai parlé avec certains joueurs (qui ont des envies de départ). Mais je vais parler avec tous. On a tous le même intérêt, c'est qu'ils s'entraînent bien et soient prêts quand arrive ensuite un club. Tous les joueurs travaillent bien à l'entraînement », a fait remarquer Peter Bosz, qui ne veut évidemment pas lâcher des noms, le mercato pouvant changer la situation de certains joueurs actuellement à l’OL.