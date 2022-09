OL : Peter Bosz menacé, Bruno Genesio le vit mal

Dans : OL.

Entraîneur de l'OL pendant quatre saisons, Bruno Génésio a vécu une période contrastée durant ses années lyonnaises. Souvent pointé du doigt par les médias français pour ses résultats avec les Gones, l'entraîneur français estime qu'il n'a pas été traité à sa juste valeur, surtout en comparaison avec ce que réalise actuellement Peter Bosz à la tête de Lyon.

Coach lyonnais entre décembre 2015 et la fin de la saison 2018/2019, Bruno Génésio n'a jamais réellement réussi à s'intégrer dans le club rhodanien. Ses problèmes avec Jean-Michel Aulas, les supporters, mais également le manque de soutien public, lui ont coûté sa place d'entraîneur à l'OL et lui ont surtout donné une mauvaise réputation. Si depuis le technicien français a retrouvé un banc français avec Rennes et réalise un très bon travail, il garde de la rancœur envers certaines personnes qui l'ont discrédité durant son mandat à Lyon. Au cours d'une interview sur l'After Foot, Bruno Génésio s'est entretenu avec Daniel Riolo sur la différence de traitement avec les entraîneurs locaux et étrangers en Ligue 1.

« Si c’est moi qui fais la saison de Lyon cette année, à la place Peter Bosz, je me fais découper toute la saison. Ce qui lui a été épargné. Mais si ça avait été moi, ce n’est pas que vous m’auriez arrangé, vous m’auriez découpé, laminé ! C’est ça que je vous reproche » a dénoncé l'actuel entraîneur du Stade Renais au chroniqueur de RMC Sport. Pour Bruno Génésio, Peter Bosz bénéficie d'un traitement de faveur par rapport à ses performances et celles de l'ancien coach de Beijing. Pour rappel, après huit journées de championnat, l'OL est sixième de la Ligue 1 et ne s'est pas qualifié pour une coupe d'Europe la saison dernière, sous les ordres du technicien néerlandais. Celui qui a été élu meilleur coach de la Ligue 1 la saison dernière avec les Bretons avait systématiquement emmené Lyon en coupe Europe et avec même fait une demi-finale de Ligue Europa en 2017 contre l'Ajax Amsterdam.