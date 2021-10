OL : Peter Bosz, le coach de Lyon adulé !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Malgré la dixième place décevante de l’OL au terme des trois premiers mois de la saison, Peter Bosz fait l’unanimité à Lyon.

Et pour cause, l’ancien entraîneur de l’Ajax Amsterdam et du Borussia Dortmund transmet ses idées de jeu à son équipe et cela commence doucement mais surement à payer. Les résultats ne suivent pas toujours comme à Saint-Etienne, où le match nul était une déception, mais le fond de jeu s’améliore notoirement. De bonne augure pour les supporters de l’Olympique Lyonnais, qui se veulent patients avec l’entraîneur néerlandais. Adversaire de Peter Bosz en Ligue 1 ce week-end avec l’AS Monaco, Niko Kovac est également un grand fan de l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, un entraîneur qu’il respecte énormément.

Niko Kovac très élogieux au sujet de Peter Bosz

« Peter Bosz est un très bon coach en plus d’être une belle personne. Je le connais bien, donc je m’attends à un match aussi difficile. Il aime jouer très haut. Je me rappelle de son parcours lorsqu’il est allé jusqu’en finale de Ligue Europa avec l’Ajax Amsterdam. Je l’ai affronté à plusieurs reprises en Bundesliga, et j’aime le style de jeu qu’il met en place. Ils ont une meilleure équipe que la saison dernière selon moi, mais parfois cela prend du temps de mettre les choses en place. Leur place actuelle ne reflète pas le niveau de cette équipe. Je ne me fais pas de soucis pour eux. J’espère juste qu’ils ne vont pas avoir de déclic contre nous » a avoué l’entraîneur de l’AS Monaco, dithyrambique au sujet de Peter Bosz.

Ce sera le 3e match entre Peter Bosz et Niko Kovac en tant qu’entraîneurs. Les 2 techniciens auront dirigé 3 équipes différentes lors de chacune de leurs 3 confrontations: Dortmund, Leverkusen puis Lyon pour le premier et Francfort, le Bayern Munich puis Monaco pour le second. pic.twitter.com/8z6AvHRAcn — Sport News (@Sportnews_2) October 14, 2021

De son côté, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais ne tarit pas non plus d’éloges au sujet de l’ASM. En conférence de presse avant la réception de Monaco au Groupama Stadium, Peter Bosz a également chanté les louanges de l’équipe de Wissam Ben Yedder, sans pour autant s’attarder spécifiquement sur Niko Kovac. « Ils ont joué en coupes d’Europe et j’ai été vraiment surpris de les voir en bas de tableau. Ils étaient très dominants dans leurs matches, pressaient beaucoup, mais ils ne marquaient pas. Puis ils ont pris des buts bêtes. Quand je vois les matches, ils ont bien joué, en équipe. Ça me fait plaisir de les voir jouer » a reconnu Peter Bosz, qui ne s’attend pas à une partie de plaisir contre Monaco samedi au Groupama Stadium. D’autant qu’après un début de saison compliqué, le club de la Principauté a enchaîné les victoires juste avant la trêve internationale.