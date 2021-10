OL : Peter Bosz le bluffe, Daniel Riolo mise sur Lyon !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dimanche après-midi, Lyon a concédé une improbable défaite à Nice alors que les hommes de Peter Bosz menaient 2-0 à la 80e minute de jeu.

Neuvième au classement, l’Olympique Lyonnais accuse déjà du retard sur Nice et Marseille, qui comptent un match à rejouer ce mercredi, mais aussi sur Lens et bien sûr le PSG. Après un début de saison chaotique, l’OL s’est toutefois repris et la méthode Peter Bosz commence à prendre. C’est justement car le technicien néerlandais travaille très bien et séduit tout le monde que Daniel Riolo n’a pas envie de tomber sur les Gones, en dépit de leur place décevante au classement. Sur l’antenne de RMC, le consultant de l’After Foot a estimé qu’il y avait plus de choses positives que négatives à retenir du début de saison de l’OL et qu’en ce sens, il fallait encourager Peter Bosz et les Lyonnais plutôt que de leur taper dessus.

🎙💬 @DanielRiolo dresse le bilan du début de saison de l'OL #RMCLive pic.twitter.com/NsFntYyiJI — After Foot RMC (@AfterRMC) October 25, 2021

« Lyon n’est que neuvième, ils sont déjà à 12 points du PSG, à cinq points de Lens, à ce stade de la saison, beaucoup de Lyonnais aimeraient être plus haut au classement. Le début de la saison a été compliqué car il a fallu encaisser une nouvelle façon de travailler et de voir le foot avec des joueurs qui sont arrivés et qui n’étaient pas type Ligue 1. Boateng est arrivé tard, Shaqiri je ne suis pas certain de la bonne pioche, Paqueta est devenu leader de cette équipe, bref cela ressemblait à une reconstruction totale. J’ai envie de retenir que l’OL a baladé Nice pendant 80 minutes, a bien joué contre le PSG, face à Monaco, est très bon en Ligue Europa. Je pense qu’il y a plus de points positifs que de points négatifs même s’il y a des trucs à corriger. Mais le projet me plait, on comprend où ça veut aller, donc je suis positif sur ce que fait Lyon » a jugé Daniel Riolo, satisfait du début de saison et de l’OL et de la direction donnée au projet lyonnais par Peter Bosz. Une analyse massivement partagée chez les supporters…