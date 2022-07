OL : Peter Bosz furieux après le 5-0

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais n'a pas apprécié du tout le visage montré par son équipe contre Willem II. Même s'il s'agissait d'une version bis de l'OL, avec quand même quelques joueurs d'expérience, Peter Bosz n'a pas été tendre.

Depuis le début de la phase de préparation de la saison 2022-2023, Peter Bosz a pris l’habitude d’aligner deux équipes différentes, et ce samedi c’est la formation présentée comme étant l’équipe B qui affrontait Willem II, qui dispute le championnat de D2 des Pays-Bas. Mais même s’il ne s’agit pas de l’équipe des titulaires, on trouvait tout de même sur la pelouse Jérôme Boateng, Houssem Aouar, Romain Faivre, Tino Kadewere ou bien encore Rayan Cherki. Il n’empêche, l’Olympique Lyonnais a pris une correction (5-0) en affichant un visage pas loin d’être désastreux, tout cela sous le regard de Nicolas Tagliafico, présent dans les tribunes. Pour l’entraîneur néerlandais de l’OL, tout est à jeter dans ce qu’il a vu ce samedi.

Les joueurs ont fait honte à l'OL

🎙 Le coach Peter Bosz après #WIIOL : « Nous avons été très mauvais cet après-midi. Nous n’avons pas mis en place ce qu’on avait prévu. Notre adversaire avait beaucoup plus envie de gagner aujourd’hui. Demain, ce sera un autre OL face à Feyenoord. » pic.twitter.com/uqsmZOVfyA — Olympique Lyonnais (@OL) July 23, 2022

Au micro d’OL TV, Peter Bosz a vidé son sac. « Tu ne peux pas perdre 5-0 contre une équipe comme Willem II. Mais cette défaite est méritée. On a été très mauvais, on a très mal joué. Aujourd’hui l’objectif était de jouer 90 minutes, mais quand tu perds déjà 3-0 à la mi-temps, tu dois avoir une fierté qui te pousse à te reprendre en seconde période. Cela n'a pas été le cas. C’est un problème de volonté, d’état d’esprit. Aujourd’hui les joueurs de Willem II avaient vraiment envie de gagner. Demain on verra un autre OL que celui qu’on a vu aujourd’hui », a prévenu l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, conscient de l’image désastreuse donné par son équipe.